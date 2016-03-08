أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الداخلية» تنفي قرابة رئيس الأركان بأحد المتهمين في اغتيال هشام بركات

Google+ Print
«الداخلية» تنفي قرابة رئيس الأركان بأحد المتهمين في اغتيال هشام بركات «الداخلية» تنفي قرابة رئيس الأركان بأحد المتهمين في اغتيال هشام بركات

أرشيفية المستشار هشام بركات

نفت وزارة الداخلية، صحة ما تناولته بعض المواقع وتناقلته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بشأن وجود صلة قرابة بين الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأحد المتهمين المتورطين في واقعة استشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، ولا توجد أي صلة قرابة تجمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمتهم.

وأهابت وزارة الداخلية في بيانها، بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها عبر أبواقها الإعلامية المختلفة للنيل من تماسك المجتمع واستقراره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017