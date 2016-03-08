«الداخلية» تنفي قرابة رئيس الأركان بأحد المتهمين في اغتيال هشام بركات

نفت وزارة الداخلية، صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بشأن وجود صلة قرابة بين الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأحد المتهمين المتورطين في واقعة استشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، ولا توجد أي صلة قرابة تجمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمتهم.

وأهابت وزارة الداخلية في بيانها، بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها عبر أبواقها الإعلامية المختلفة للنيل من تماسك المجتمع واستقراره.