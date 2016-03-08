تيفيز خارج قائمة الأرجنتين أمام تشيلي وبوليفيا

(إفي): أعلن مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، خيراردو مارتينو، اليوم عن قائمة المستدعين لمباراتي تشيلي وبوليفيا، المقررتين يومي 24 و29 مارس الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، حيث يغيب عنها مهاجم بوكا جونيورز، كارلوس تيفيز.

وسيزور منتخب "الألبيسيليستي" تشيلي يوم 24 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستقبل بعدها بخمسة أيام بوليفيا بملعب ماريو ألبرتو كيمبيس بمحافظة كوردوبا وسط الأرجنتين.

ويعود للقائمة قائد المنتخب وأفضل لاعب في العالم، ليونيل ميسي، عقب غيابه عن آخر أربع مباريات بالتصفيات لإصابة في الركبة اليسرى العام الماضي أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين.

ويعد غياب تيفيز، الذي انخفض أدائه منذ بداية العام والمصاب بآلام في الركبة اليسرى، واستدعاء حارس فريق روساريو سنترال، خابيير بينولا، هما العاملان الجديدان في قائمة مارتينو، التي نشرها اليوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وبدأت الأرجنتين مشوارها لمونديال روسيا بخسارة مؤلمة على ملعبها أمام الإكوادور 0-2 ثم تعادلت بدون أهداف أمام باراجواي، قبل أن تتعادل أمام البرازيل 1-1 ثم تهزم كولومبيا 0-1.

وجائت قائمة مارتينو التي قمت 29 لاعبا:

حراسة المرمى: سرخيو روميرو (مانشستر يونايتد-إنجلترا)، ناويل جوزمان (تيجريس دي مونتيري-المكسيك)، خيرونيمو رولي (ريال سوسييداد-إسبانيا).

الدفاع: بابلو زاباليتا (مانشستر سيتي-إنجلترا)، وفاكوندو رونكاليا (فيورنتينا-إيطاليا)، وجابرييل ميركادو (ريفر بليت-الأرجنتين)، ونيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي-إنجلترا)، وماتيو موساكيو (فياريال-إسبانيا)، وراميرو موري (إيفرتون-إنجلترا)، وماركوس روخو (مانشستر يونايتد-إنجلترا)، وليونيل فاجيوني (ريفر بليت-الأرجنتين)، وخافيير بينولا (روساريو سنترال-الأرجنتين)، ومارتين ديميكيليس (مانشستر سيتي-إنجلترا).

الوسط: خافيير ماسكيرانو (برشلونة-إسبانيا)، ماتياس كرانيفيتر (أتلتيكو مدريد-إسبانيا)، وأوجوستو فرنانديز (أتلتيكو مدريد-إسبانيا)، إنزو بيريز (فالنسيا-إسبانيا)، ولوكاس بيليا (لاتسيو-إيطاليا)، خافيير باستوري (باريس سان جيرمان-فرنسا)، وإيفر بانيجا (إشبيلية-إسبانيا)، أنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان-فرنسا)، وإريك لاميلا (توتنهام-إنجلترا).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة-إسبانيا)، وسرخيو أجويرو (مانشستر سيتي-إنجلترا)، وجونزالو إيجواين (نابولي-إيطاليا)، وباولو ديبالا (يوفنتوس-إيطاليا)، وأنخل كوريا (أتلتيكو مدريد-إسبانيا)، وإزيكييل لافيتزي (هيبي-الصين)، ونيكولاس جايتان (بنفيكا-البرتغال).