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مصدر: تحاليل الإيدز لـ"محتجزى قسم الهرم" لن تظهر قبل 6 أشهر

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مصدر: تحاليل الإيدز لـ"محتجزى قسم الهرم" لن تظهر قبل 6 أشهر مصدر: تحاليل الإيدز لـ"محتجزى قسم الهرم" لن تظهر قبل 6 أشهر
كشف مصدر، عن مفاجأة جديدة فى واقعة عرض 177 محتجزا بقسم شرطة الهرم على المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث قال: إنه حتى الآن لم تتسلم النيابة العامة نتائج العينات، وأنه غالباً ستكون كافة العينات سلبية نظراً لأن المصابين حديثاً، بفيروس الإيدز لا تظهر نتائجه فى العينات إلا بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من الإصابة بالمرض، لأن الفيروس يظل خاملاً طيلة تلك الفترة.

وأضاف المصدر، أن نتائج العينات ستكون إيجابية فى حالة أن أيا من المتهمين مصاب بالمرض منذ فترة طويلة، ضارباً المثل بـ"فراولة" المتهم بالشذوذ الجنسى، الذى كشفت شقيقته حقيقة مرضه لجهات التحقيق، وتم عزله بالحبس الانفرادى، والذى عرض على المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتى أثبتت إيجابية العينة المسحوبة منه، وهو ما يعنى أنه مصاب بالإيدز.


>- استدعاء مأمور قسم الهرم لسماع أقواله فى احتجاز 3متهمين بالشذوذ فى حجز عمومى

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