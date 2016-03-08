بالصور.. أول مولود من مشروع علاج العقم الإماراتى يرى النور فى قطاع غزة

رزق المواطن الفلسطينى مرعى أبو عودة، بمولدة جديدة، بعد أن نجحت عملية الزراعة، ضمن مشروع الإنجاب وعلاج العقم، الذى نفذه المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" فى قطاع غزة، بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات الشقيقة.

يذكر أن هذه هى المولودة الأولى فى مشروع العقم الذى تموله مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر المواطن الفلسطينى أبو عودة عن عظيم شكره وامتنانه لمركز فتا ، ولمؤسسة الشيخ خليفة ولإمارات الخير والكرم والعطاء رئيساً وحكومةً وشعباً ومؤسسات لدعمها المواطنين الفلسطينيين.

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