أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. أول مولود من مشروع علاج العقم الإماراتى يرى النور فى قطاع غزة

Google+ Print
بالصور.. أول مولود من مشروع علاج العقم الإماراتى يرى النور فى قطاع غزة بالصور.. أول مولود من مشروع علاج العقم الإماراتى يرى النور فى قطاع غزة
رزق المواطن الفلسطينى مرعى أبو عودة، بمولدة جديدة، بعد أن نجحت عملية الزراعة، ضمن مشروع الإنجاب وعلاج العقم، الذى نفذه المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" فى قطاع غزة، بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات الشقيقة.

فلسطين ، مولود ، العقم الاماراتى (1)

يذكر أن هذه هى المولودة الأولى فى مشروع العقم الذى تموله مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر المواطن الفلسطينى أبو عودة عن عظيم شكره وامتنانه لمركز فتا ، ولمؤسسة الشيخ خليفة ولإمارات الخير والكرم والعطاء رئيساً وحكومةً وشعباً ومؤسسات لدعمها المواطنين الفلسطينيين.

فلسطين ، مولود ، العقم الاماراتى (2)

فلسطين ، مولود ، العقم الاماراتى (3)

فلسطين ، مولود ، العقم الاماراتى (4)

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين جنوب غزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365