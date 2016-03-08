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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينية بدعوى تهديد ضابط على "فيس بوك"

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينية بدعوى تهديد ضابط على "فيس بوك" قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينية بدعوى تهديد ضابط على "فيس بوك"

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى إمرأة فلسطينية فى إحدى القرى قرب رام الله بدعوى تهديد ضابط درزى فى شرطة حرس الحدود على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الشرطة بالتعاون مع قوات من الجيش اعتقلت الفلسطينية منال تميمى (42 عاما) من سكان قرية النبى صالح قرب رام الله للاشتباه فيها بتوجيه تهديدات عبر "فيس بوك" إلى ضابط فى شرطة حرس الحدود من سكان احدى البلدات الدرزية (شمال إسرائيل) وبالاعتداء على جندى خلال مواجهات بالقرية فى شهر أغسطس من العام الماضى.

وأشارت إلى أنه تم احالة المرأة الفلسطينية إلى جهات التحقيق، وسيتم تقديم طلب لتمديد فترة اعتقالها أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية فى عوفر على ذمة التحقيقات.
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مصر 365