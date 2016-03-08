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بالفيديو.. تمارين بالمنزل تغنيك عن صالات الجيم

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بالفيديو.. تمارين بالمنزل تغنيك عن صالات الجيم بالفيديو.. تمارين بالمنزل تغنيك عن صالات الجيم
التمارين الرياضية من الثقافة الصحية التى تساعد على تقليل الإصابة بالأمراض والحفاظ على رشاقة الجسم، ويظن الكثيرون أن ممارسة التمارين الرياضية يستلزم الذهاب إلى صالات الجيم، وهو ما قد يحتاج وقتا ويصعب الالتزام به بجانب العمل أو الدراسة بالنسبة للكثيرين.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" أقوى 6 تمارين رياضية يمكن القيام بها فى المنزل فى أى وقت مناسب لطبيعة حياتك، ويفضل القيام بهذه التمارين لمدة 20 دقيقة مقسمة بين التمارين الستة بالتساوى وتكرارها ثلاث مرات أسبوعيا، وهى

التمرين الأول..


>يعتمد التمرين على شد أوتار الركبة، والفخذين، ويكون بالوقوف على القدمين وحمل أوزان بسيطة "دمبل" فى اليدين ثم الوقوف بخط مستقيم مع ترك مسافة بين القدمين والانحناء إلى الأمام مع تحريك الذراعين المحملين بالأوزان والعودة إلى أعلى مرة أخرى.

التمرين الثانى..


>يعتمد على شد منطقة البطن ويتم عن طريق الاستلقاء على الظهر وثنى الركبتين ونرفع منطقة البطن عن سطح الأرض مع رفع اليدين المحملتين بـ"الدبل".

التمرين الثالث..


>لجمال الذراعين وهو هام خاصة للفتيات، يعتمد هذا التمرين على حمل "دبل" واحد باليدين الاثنين ورفع اليدين بها إلى أعلى بعد الوقوف على ركبة واحدة.

التمرين الرابع..


>يعتمد هذا التمرين على شد منطقة الصدر للفتيات، ويتم القيام به عن طريق الوقوف منحنى مع ثنى الركبتين وفرد وثنى الذراعين أثناء حمل "الدبلز" فى اليدين.

التمرين الخامس..


>ويعمل على شد الفخذين، ويبدأ بالوقوف باستقامة مع فتح القدمين بمسافة متوسطة مع الجلوس والوقوف مرة أخرى مع حمل "الدبلز" فى اليدين وتحريك الذراعين إلى أعلى وأسفل مع حركة القدمين.

التمرين السادس..


>يعتمد هذا التمرين على إعادة توازن الجسم من خلال النط مع فتح القدمين واليدين سويا.

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