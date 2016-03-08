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أسامة العبد: عقوبة كمال أحمد تمنعه من الترشح على مناصب لجان البرلمان

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أسامة العبد: عقوبة كمال أحمد تمنعه من الترشح على مناصب لجان البرلمان أسامة العبد: عقوبة كمال أحمد تمنعه من الترشح على مناصب لجان البرلمان

الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعه الأزهر الأسبق وعضو مجلس النواب، إن قرار البرلمان بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، يترتب عليها حرمانه من الترشح على أى من المناصب داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، طالما جرى الترشح عليها خلال المدة المحددة من قبل البرلمان بمنعه من الاشتراك فى أعماله.

وأضاف العبد ، أن قرار البرلمان يعنى حرمان مطلق من الاشتراك فى أعمال المجلس سواء بحضور جلساته العامة أو لجانة العامة، ولا يجوز ترشحه على أى من المناصب باللجان خلال الفترة المحروم منها من الاشتراك فى أعمال المجلس.

 

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