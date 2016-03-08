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تأجيل محاكمة «مرسي» ومدير مكتبه و8 آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة الخميس

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تأجيل محاكمة «مرسي» ومدير مكتبه و8 آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة الخميس تأجيل محاكمة «مرسي» ومدير مكتبه و8 آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة الخميس

محاكمة مرسي – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 أخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر.

وذلك لجلسة الخميس المقبل الموافق 10 مارس لاستكمال دفاع المتهم السابع أحمد اسماعيل ثابت “محبوس – معيد بجامعة للعلوم والتكنولوجيا” مرافعته مع سماع مرافعة دفاع المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان “محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25″ مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد اسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

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