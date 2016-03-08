محمد بن زايد يزور فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وشملت جولة سموه عددا من الأجنحة والشركات المحلية والدولية في معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2016" ومعرض المحاكاة والتدريب اللذين يقامان ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء" .

واطلع سموه في معرض الأنظمة غير المأهولة على أهم الابتكارات والبرامج والمشاريع الجديدة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة واستمع سموه من القائمين على الأجنحة والشركات إلى شرح حول الصناعات والتقنيات الجديدة في المجالات الدفاعية والأمنية والمدنية وأنظمة الطيران والمراقبة والحماية .

كما شملت الجولة معرض المحاكاة والتدريب و إطلع سموه فيه على أبرز الصناعات المتعلقة بقطاع المحاكاة والتدريب ودوره في تطوير ورفع كفاءه العنصر البشري والمؤسسات الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في الحفاظ على الأمن وحماية الحدود وغيرها من المهام والأدوار.

وتضمنت الجولة التي قام بها سموه كلا من شركة لوكهيد مارتن وشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة والجناح البيلاروسي و شركة غولدن غروب وجناح وزارة الداخلية وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي " وشركة "كيوبك ".

و يستقطب المعرض - الذي تبلغ مساحته الإجمالية /13/ ألف متر مربع مقارنة مع /2000/ متر مربع في الدورة السابقة في عام 2015 العديد من الخبرات والمعنيين والمتخصصين فى عدة مجالات دفاعية وأمنية ومدنية وتكنولوجية والأنظمة غير المأهولة سواء المخصصة للأغراض الدفاعية أو المدنية وكيفية تطويع تلك التكنولوجيا لخدمة الأغراض المخصصة لها بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الدول من برامج المحاكاة والتدريب الرامية لتأهيل وبناء الكوادر القادرة على التعامل مع المستجدات العالمية .

و ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة /167/ في المائة لتصل إلى /91/ شركة محلية وعالمية مقارنة مع /34/ شركة في الدورة السابقة .. في حين ارتفع عدد الدول المشاركة في المعرض ليصل إلى /23/ دولة وبنسبة نمو بلغت /64/ في المائة مقارنة مع /14/ دولة في الدورة السابقة .

رافق سموه خلال الجولة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين .