رويترز: مسؤولون حوثيون يصلون السعودية لبحث إنهاء الصراع اليمنى

>قال مسؤولان فى لجنة إدارية تابعة للحوثيين اليوم الثلاثاء إن مسؤولين فى جماعة الحوثى يزورون السعودية حاليا لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع فى اليمن.

والزيارة هى الأولى منذ نشوب الحرب فى مارس من العام الماضى بين الحوثيين وتحالف بقيادة السعودية، وأضاف المسؤولان فى اللجنة الثورية اليمنية التى تدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الزيارة بدأت أمس الاثنين تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية.

وقتل ما يقرب من ستة آلاف شخص نصفهم مدنيون جراء الصراع الدائر فى اليمن وهو ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية أوسع نطاقا بين إيران والسعودية، وفيما يسلط الضوء على الخلافات الإقليمية أشار مسؤول عسكرى إيرانى كبير اليوم الثلاثاء إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين لليمن لمساعدة الحوثيين.

وقال المسؤولان إن الوفد الحوثى فى السعودية يقوده محمد عبد السلام المتحدث الرسمى الرئيسى باسم الجماعة والمستشار الكبير لزعيمها عبد الملك الحوثي، ورأس عبد السلام فى السابق وفودا للحوثيين فى محادثات أجريت فى عمان مهدت الطريق للمحادثات التى أجريت برعاية الأمم المتحدة فى سويسرا العام الماضي.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية على طلبات للتعليق على ما قاله المسؤولان. ويقاتل التحالف منذ العام الماضى لإعادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى السلطة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية، وقال المسؤولان التابعان لجماعة الحوثى إن المحادثات تجرى حاليا.

وأكد دبلوماسى إقليمى يتابع الشأن اليمنى أنه "كانت هناك اتصالات ومحادثات مباشرة بين السعوديين والحوثيين"، وتتزامن زيارة الحوثيين للسعودية مع هدوء واضح فى القتال على الحدود السعودية اليمنية وهى من أكثر الجبهات دموية فى الصراع. كما تراجعت الغارات الجوية التى يشنها التحالف على العاصمة اليمنية صنعاء.

وعلى الرغم مما تذيعه قناة المسيرة الإخبارية الحوثية عن استمرار الهجمات على ما تصفه "بعدوان القوات السعودية-الأمريكية" داخل اليمن ومن بينها هجوم صاروخى أمس الاثنين فهى لم تعلن عن أى عمليات عند الحدود منذ الأول من مارس آذار.

وقال دبلوماسى إقليمى كبير يتابع الشأن اليمنى "أعرف أيضا أنه لم تقع اشتباكات جديدة أو تحركات عدائية على الحدود السعودية-اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية."

وأوردت قناة المسيرة خلال الفترة من الرابع حتى 26 فبراير شباط تقارير عن شن عمليات عسكرية يومية ضد مواقع وبلدات حدودية سعودية من قبل الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح بما فى ذلك هجمات قناصة وهجمات بقذائف المورتر وكمائن وعمليات تسلل.

ووفقا لسكان فى صنعاء كانت آخر غارة جوية شنتها قوات التحالف على المدينة قبل نحو أسبوع.

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