"أحمد معيتيق" يشيد بدعم ومساندة الجزائر للحوار السياسى الليبى

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، بدعم الجزائر ومساندتها للحوار السياسى بليبيا منذ بدايته الأمر الذى أثمر بتأسيس المجلس الرئاسى الليبى.

وأوضح المسئول الليبى فى تصريح صحفى عقب المحادثات التى جمعته بوزير الشئون المغربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل بأن "دور الجزائر كان واضحا جدا مع ليبيا منذ بداية الحوار السياسى"، مشيرا إلى مساندتها ودعمها لهذا الحوار وما أنتج من مجلس رئاسى.

وأضاف معيتيق أن مساهل أكد خلال اللقاء أن الجزائرمع الاتفاق السياسى الليبى ومع المجلس الرئاسى، منوها بالمساندة الدائمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية من أجل حل الأزمة الليبية.

وقال معيتيق بأن هذا ليس بغريب عن الشعب الجزائرى فالصداقة التى تربط الشعبين الليبى والجزائرى متينة وتاريخية.

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