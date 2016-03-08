أخبار ليبيا اليوم.. أحمد معيتيق يشيد بدعم الجزائر للحوار السياسى الليبى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إشادة نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أحمد معيتيق، بدعم الجزائر ومساندتها للحوار السياسى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مطالبة الملحق القضائى للسفارة الليبية بالقاهرة وزارة الخارجية المصرية بتحديد موقفها فيما يخص وجود سفارتين للدولة الليبية بمصر.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم إشادة نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، بدعم الجزائر ومساندتها للحوار السياسى بليبيا منذ بدايته الأمر الذى أثمر بتأسيس المجلس الرئاسى الليبى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المسئول الليبى فى تصريح صحفى عقب المحادثات التى جمعته بوزير الشئون المغربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل بأن "دور الجزائر كان واضحا جدا مع ليبيا منذ بداية الحوار السياسى"، مشيرا إلى مساندتها ودعمها لهذا الحوار وما أنتج من مجلس رئاسى. وأضاف معيتيق أن مساهل أكد خلال اللقاء أن الجزائرمع الاتفاق السياسى الليبى ومع المجلس الرئاسى، منوها بالمساندة الدائمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية من أجل حل الأزمة الليبية.

وقال معيتيق بأن هذا ليس بغريب عن الشعب الجزائرى فالصداقة التى تربط الشعبين الليبى والجزائرى متينة وتاريخية.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مطالبة أكرم سالم عبد العزيز الملحق القضائى للسفارة الليبية بالقاهرة وزارة الخارجية المصرية بتحديد موقفها فيما يخص وجود سفارتين للدولة الليبية بمصر، مستنكرا ما يحدث فى المشهد الدبلوماسى الليبى فى مصر بوجود سفارتين للدولة فى حين أن الجهات الشرعية فى "ليبيا "المتمثلة فى "البرلمان المنتخب" والحكومة المنبثقة عنه أكدت فى أكثر من كتاب رسمى موجهة إلى الخارجية المصرية ومجلس الوزراء المصرى ومؤسسة "الرئاسة "أن الممثل الوحيد للدولة الليبية هو القائم بالأعمال الحالى السفير محمد صالح الدرسى.

وأضاف سالم فى تصريحات صحفية أن المشهد الحالى يعرقل عمل الدبلوماسيين الرسمين فى السفارة الرسمية، ويخلق نوع من البلية ويعطل مصالح الجالية الليبية، مؤكدا أن متابعة المطلوبين قضائيا فى "مصر "وهو الأمر المكلف به كملحق قضائى أصبح صعب للغاية فى ظل هذه الظروف، بالإضافة إلى متابعة أموال الدولة الليبية فى "مصر ".

وتابع، المحلق القضائى الليبى بالقاهرة، أن هناك مخاطبات رسمية بدأت فى يوم 20 أغسطس الماضى من وزير الخارجية فى الحكومة الشرعية محمد الدايرى بانتهاء فترة محمد فايز جبريل السفير السابق وإسناد أعمال السفارة فى القاهرة إلى السفير محمد صالح الدرسى. وفى 21 أغسطس الماضى أرسل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى خطاب رسمى إلى رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسى لتمكين السفير صالح الدرسى من أداء عملة وهو ماتم بالفعل بعد خروج فايز جبريل من المقر الرسمى.

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