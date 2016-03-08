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توقف منظومة الكهرباء العراقية بسبب عطل فنى أدى لانفصال خطى نقل الطاقة

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توقف منظومة الكهرباء العراقية بسبب عطل فنى أدى لانفصال خطى نقل الطاقة توقف منظومة الكهرباء العراقية بسبب عطل فنى أدى لانفصال خطى نقل الطاقة

>تعرضت منظومة الكهرباء الوطنية العراقية للتوقف التام فى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بغداد، بسبب انفصال خطى نقل الطاقة الكهربائية للضغط العالى: الرميلة – ناصرية وواسط – عمارة نتيجة خلل فنى.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس -فى تصريح صحفي- إن توقف الخطين فى آن واحد أدى إلى توقف محطات إنتاج الطاقة فى المنطقة الجنوبية مما أثر على جميع محطات الإنتاج فى محافظات العراق.

وأضاف أن إدارات الوزارة الهندسية والفنية وبتوجيه من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، باشرت وعلى الفور معالجة العارض الفنى وفصل الخطين وإعادة تشغيل المحطات التوليدية تباعا.

وأشار إلى أن الفهداوى وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن أسباب توقف الخطين، لافتا إلى أن المنظومة الكهربية ستعود إلى العمل بكامل طاقتها خلال الساعات المقبلة.
>وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء فى الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من العراقية.

ويعانى العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدنى النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التى أضرت بشبكة الكهرباء فى العراق.. وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التى تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
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مصر 365

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