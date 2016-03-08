أنوثة طاغية في اليوم السابع من أسبوع الموضة في باريس

قدمت عروض اليوم السابع من أيام أسبوع الموضة في باريس العديد من التصاميم الأنثوية الجذابة لموسم خريف وشتاء 2016، وقد ميزتها التفاصيل الناعمة والألوان المبسطة لتناسب ذوق السيدة الأنيقة.

في عرض المصممة ستيلا مكارتني Stella Mccartney شاهدنا العديد من الفساتين الجميلة التي اعتمدت على القصات الناعمة والخامات الأنثوية كالحرير والدانتيل، كما كان الحرير حاضراً كذلك في فساتين هيرميز Hermes، وضم العرض أيضاً العديد من الفساتين الجريئة المصنوعة من الجلد.

كان الستايل الأنثوي طاغياً على عرض المصمم جامباتيستا فالي الذي قدّم العديد من الفساتين الرائعة المزينة بالورود، وقد اعتمدت على القصات البارزة والتصاميم اللافتة، أما مفاجأة هذا اليوم فكانت عرض سانت لورن Saint Laurent الذي قدّم مجموعة من تصاميم الكوتور في أول مجموعة للأزياء الراقية يقدمها المصمم هادي سليمان للدار، حيث أعاد إليها روح المصمم الراحل بالقصات البارزة والتصاميم المميزة، وقد شاهدنا من بينها العديد من الفساتين البراقة القصيرة والبدل الأنيقة.

شاهدي معنا تفاصيل اليوم السابع من أسبوع الموضة الباريسي وشاركينا برأيك.