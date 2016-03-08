20 حقيبةً ستزيّن إطلالاتك هذا الصيف

على الرغم من أننا لم نستقبل أجواء الصيف الحارة بعد إلا أننا بدأنا باستقبال خيراته، حيث بدأت دور الأزياء بإطلاق مجموعاتها الصيفية في الأسواق، وقد خصصنا هذه المساحة لنستعرض معك أجمل الحقائب للصيف المقبل.

على الرغم من أننا عشاق اللون الأسود في الخليج إلا أنّ الألوان المشرقة الصيفية هي التي تسيطر على مختلف العروض، فشاهدنا حقائب تجمع اللونين الأحمر والأصفر من برادا Prada وتفاصيل براقة من غوتشي Gucci بالإضافة إلى انفجار مميز من الألوان في حقائب وإكسسوارات ديسكويرد 2 DSquared2، ومع ذلك كانت معظم الحقائب المعروضة مميزة بتصاميمها العملية البسيطة، وهذا ما يجعلها مناسبةً لإطلالتك اليومية.

لا يكف الإيطاليون عن إبهارنا موسماً بعد آخر بتصاميم الإكسسوارات المميزة التي يقدمونها فقد تفوقوا في هذا المجال واكتسبوا خبرةً تجعلهم الأفضل والأبرز في مجال الحقائب والإكسسوارات، ولعل أشهر الدور الإيطالية هي دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana التي قدمت حقائب رائعة تجمع بين الجرأة والفخامة، ودار فرساتشي Versace التي حافظت على بصمتها المميزة وقدمت تصاميم مختلفة من الحقائب الأنيقة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى حقائب فندي Fendi التي أصبحت هوسًا لسيدات الخليج في الفترة الأخيرة.

شاهدي معنا أجمل الحقائب الأنيقة واقتنيها الآن لتزين إطلالتك الصيفية.