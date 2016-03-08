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كيت هادسون تلهمك أجمل فساتين السهرات

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الإثنين 07-03-2016 08:23

من الصعب أن تبرز أناقة إحدى نجمات هوليوود على باقي النجمات، ولكن لا يمكننا إلا أن نلتفت لاختيارات الممثلة كيت هادسون Kate Hudson في كل ظهور لها على السجادة الحمراء، إذ تعرف كيت تماماً كيفية لفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة وتنسيقاتها الجذابة.

في الحفلات الساهرة تعتمد النجمة على اختيار الفساتين الطويلة، وفي كل مرّة نجدها تختار تصميماً مختلفاً وإطلالة متغيّرة، ففي حفل الأوسكار الأخير ارتدت كيت هادسون فستاناً فضياً رائعاً نسقته مع إكسسوارات لماعة، وكانت إطلالتها أنيقة وعصرية على الرغم من ذلك، وفي حفل Golden Globes اختارت فستاناً ذهبياً ضيّقاً يظهر عضلات بطنها المشدودة وقوامها الرشيق، وحافظت على بساطة إطلالتها بأن اكتفت باختيار أقراط صغيرة بدون أي قطع مجوهرات أخرى.

تقوم كيت حالياً بالترويج لفيلم"Kung Fu Panda 3"، ويمكن أن نقول إنها نجحت حتى الآن في اختيار الإطلالات الأنيقة والفساتين الجذابة لهذه المناسبة، حيث تألقت في لندن بفستان جميل بكسرات صغيرة ولون فاتح، واختارت فستاناً أبيض اللون بأكمام طويلة في حفل لوس أنجلوس.

في الإطلالات اليومية تعتمد النجمة الأنيقة على القطع اللافتة لتنسيقها بشكل بسيط وغير متكلّف، فتختار المعاطف الطويلة لترتديها مع جينز عادي أو جاكيتاً بطبعات لافتة مع تنسيق أسود بسيط.

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض الإطلالات الجذابة من كيت هادسون لتستوحي من اختياراتها ما يناسبك.

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سيدتي