بعد «شرابوفا».. العثور على «ميلدونيوم» بعينة لاعب كرة طائرة رسي

سقوط ألكسندر ماركين، أحد لاعبي دينامو موسكو، والمنتخب الروسي، اليوم الثلاثاء، في اختبار للمنشطات بعد ثبوت وجود مادة “ميلدونيوم” في عينته، وفق ما نقلت وكالة “ار سبورت” الإخبارية عن الاتحاد الروسي للكرة الطائرة.

وذلك بعد ساعات من انفجار فضيحة لاعبة التنس الروسية مارايا شارابوفا، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال ألكسندر يارمينكو الأمين العام للاتحاد الروسي للعبة ‘‘سيتم مراجعة حالة ماركين في 19 أبريل بواسطة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.’’

وأقرت أمس الإثنين، ماريا شارابوفا بسقوطها في اختبار للمنشطات بعد ثبوت تعاطيها لمادة ميلدونيوم، وهي مادة حظرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بداية من أول يناير الماضي.