للحوامل..نقص فيتامين د يعرض المواليد للإصابة بالتصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%

كشفت دراسة علمية حديثة، أن نقص فيتامين (د) خلال فترة الحمل لدى السيدات يضاعف مخاطر الإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد فى الأطفال.

ويذكر أن التصلب المتعدد هو مرض مناعى ذاتى شائع يؤثّر على الجهاز العصبى المركزى ويمكن أن يتطور ويسبب الآتى:

• تشنج العضلات

>• شلل، وخاصة فى الساقين

>• مشاكل فى كيس المثانة، فى الأمعاء، أو فى الأداء الجنسى

>• مشاكل عقلية، مثل النسيان أو صعوبة التركيز أو الاكتئاب

>• مرض الصرع

وبحثت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العلاقة بين مستويات فيتامين أشعة الشمس ومخاطر مرض التصلب العصبى المتعدد، ووجدوا أن عدم التعرض لأشعة الشمس "فيتامين د" أثناء الحمل المبكر يمكن أن يضاعف مخاطر التصلب المتعدد لدى الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أن المستويات العالية من فيتامين د يرتبطمع انخفاض مخاطر التعرض لمرض التصلب العصبى المتعدد للأطفال فى مرحلة البلوغ.

وأكدت الدراسة التى أجرتها جامعة هارفارد، أن انخفاض مستويات فيتامين “25-hydroxy vitamin D (25[OH]D)”فى مرحلة مبكرة من الحمل يرفع من خطر إصابة الطفل بمرض التصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%.

وأضاف الباحثون بقيادة الدكتورة كاساندرا مونجر من كلية هارفارد الأمريكية، ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "التليجراف البريطانية"، وذلك فى الثامن من شهر مارس الجارى.

أخيرا.. اكتشاف سبب الإجهاض المتكرر وعلاجه بدواء للسكر