أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل..نقص فيتامين د يعرض المواليد للإصابة بالتصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%

Google+ Print
للحوامل..نقص فيتامين د يعرض المواليد للإصابة بالتصلب العصبى المتعدد بنسبة 90% للحوامل..نقص فيتامين د يعرض المواليد للإصابة بالتصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%
كشفت دراسة علمية حديثة، أن نقص فيتامين (د) خلال فترة الحمل لدى السيدات يضاعف مخاطر الإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد فى الأطفال.

ويذكر أن التصلب المتعدد هو مرض مناعى ذاتى شائع يؤثّر على الجهاز العصبى المركزى ويمكن أن يتطور ويسبب الآتى:

• تشنج العضلات
>• شلل، وخاصة فى الساقين
>• مشاكل فى كيس المثانة، فى الأمعاء، أو فى الأداء الجنسى
>• مشاكل عقلية، مثل النسيان أو صعوبة التركيز أو الاكتئاب
>• مرض الصرع

وبحثت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العلاقة بين مستويات فيتامين أشعة الشمس ومخاطر مرض التصلب العصبى المتعدد، ووجدوا أن عدم التعرض لأشعة الشمس "فيتامين د" أثناء الحمل المبكر يمكن أن يضاعف مخاطر التصلب المتعدد لدى الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أن المستويات العالية من فيتامين د يرتبطمع انخفاض مخاطر التعرض لمرض التصلب العصبى المتعدد للأطفال فى مرحلة البلوغ.

وأكدت الدراسة التى أجرتها جامعة هارفارد، أن انخفاض مستويات فيتامين “25-hydroxy vitamin D (25[OH]D)”فى مرحلة مبكرة من الحمل يرفع من خطر إصابة الطفل بمرض التصلب العصبى المتعدد بنسبة 90%.

وأضاف الباحثون بقيادة الدكتورة كاساندرا مونجر من كلية هارفارد الأمريكية، ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "التليجراف البريطانية"، وذلك فى الثامن من شهر مارس الجارى.

أخيرا.. اكتشاف سبب الإجهاض المتكرر وعلاجه بدواء للسكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365