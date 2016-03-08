وزير النقل يدعو رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في مشروعات النقل في مصر

التقى سعد الجيوشي وزير النقل، كريستوس سبرتيز وزير النقل اليوناني لبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل في مصر.

وأكد االجيوشي أن الوزارة لديها خطة مستدامة للمشروعات، وأن هذه الخطة تتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة، مضيفاً أن هناك عدد كبير من المشروعات الاستثمارية التي تطرحها الوزارة في مجالات السكة الحديد، مترو الانفاق، النقل النهري والبحري، الطرق والكباري، لافتًا إلى أنه يدعو الشركات اليونانية للاستثمار في هذه المشروعات.

وأشار الوزير اليوناني أن هناك عدد من المستثمرين في اليونان الراغبين في الاستثمار في مجال النقل في مصر، وبخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكباري، كما وجه الدعوة للدكتور الجيوشي لزيارة اليونان لمشاهدة تجارب اليونان في مجال الموانئ البحري والمترو والطرق.

تم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة تنشيط سياحة الكروز بين البلدين وعلى تشكيل 5 مجموعات عمل لتنسيق التعاون المشترك في جميع قطاعات النقل.