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فينجر: الدوري الإنجليزي لم ينته بعد

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فينجر: الدوري الإنجليزي لم ينته بعد فينجر: الدوري الإنجليزي لم ينته بعد

أكد آرسين فينجر مدرب أرسنال أن سباق الفوز بالدوري الإنجليزي لم ينته بعد، مشيرا إلى أن فريقه لازال منافسا على اللقب.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام في المركز الثاني و8 نقاط عن ليستر سيتي في الصدارة.

وصرح فينجر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هال سيتي في كأس الرابطة"لم ينتهي الدوري بعد، يمكننا تكرار شخصيتنا التي قدمناها ضد توتنام في بداية الأسبوع".

وأضاف"ما سنفعله حاليا هو أن نذهب إلى هال سيتي ونتأهل في مسابقة الكأس".

وتابع المدرب الفرنسي"يجب أن أقوم ببعض التدوير بين اللاعبين، لأن بعضهم لعب في مباريات كثيرة ولدي لاعبين آخرين جاهزين للمشاركة، جميع اللاعبين لدي في نفس درجة الجودة".

الجدير بالذكر أن أرسنال سيخوض مباراة إعادة ضد هال سيتي على ملعب الأخير بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب على ملعب الإمارات لحساب دور الـ16 من مسابقة الكأس.

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