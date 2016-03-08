شركة توماس كوك البريطانية تمدد إلغاء عطلات شرم الشيخ إلى أكتوبر

مددت شركة توماس كوك إلغاء عطلات منتجع شرم الشيخ حتى 31 أكتوبر مما يعنى غلق الوجهة أمام الرحلات البريطانية لنحو عام.

كانت بريطانيا نصحت بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ في نوفمبر الماضى إثر حادث الإسقاط المشتبه به لطائرة ركاب روسية فى أكتوبر 2015، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ والذى أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وقالت توماس كوك إنها ستمدد إلغاء الرحلات القائم لما بعد 25 مايو لعدم توافر مؤشر واضح على موعد تغيير التوصية البريطانية بشأن السفر إلى شرم الشيخ.

- توماس كوك تمدد إلغاء رحلاتها من بريطانيا إلى تونس حتى أكتوبر القادم

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