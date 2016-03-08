البحوث الفلكية: العالم يشهد غدا كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد كسوفا كليا للشمس، يوم غد الأربعاء، موضحا أن الكسوف سيتمر لمدة 5 ساعات من بدايته حتى نهايته.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكسوف سيُرَى فى سومطرة، وبورنيو، وأجزاء من المحيط الهادئ، وعند ذروة الكسوف الكلى سيغطى قرص القمر 104.5% من قرص الشمس.

وأشار عودة، إلى أن عرض المنطقة التى سيرى فيها الكسوف الكلى ستبلغ 155.1 كيلو متر مربع ، موضحا أنه يمكن رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى جنوب وشرق آسيا وشمال وغرب استراليا والمحيط الهادى والمحيط الهندى.

وأوضح عودة، أن الكسوف منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الكلى سيستغرق 5 ساعات وخمسة عشر دقيقة تقريبا، مؤكدا أنه لا يمكن رؤية الكسوف فى مصر ولا فى أى دولة من الدول العربية الشقيقة، وذلك لحدوثه نهارًا .

-البحوث الفلكية: المصريون رأوا كوكب المشترى فجر اليوم مقترنا مع القمر

>

-البحوث الفلكية: محور قناة السويس آمن زلزاليا.. ونمتلك أجهزة حديثة لعمل دراسات مسبقة للمشروعات بالهيئة.. وتوقيع بروتوكول خلال أيام مع "الإسماعيلية" للتوسع فى أعمال مركز المخاطر لحل مشاكل المياه الجوفية

>