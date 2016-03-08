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البحوث الفلكية: العالم يشهد غدا كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات

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البحوث الفلكية: العالم يشهد غدا كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات البحوث الفلكية: العالم يشهد غدا كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد كسوفا كليا للشمس، يوم غد الأربعاء، موضحا أن الكسوف سيتمر لمدة 5 ساعات من بدايته حتى نهايته.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكسوف سيُرَى فى سومطرة، وبورنيو، وأجزاء من المحيط الهادئ، وعند ذروة الكسوف الكلى سيغطى قرص القمر 104.5% من قرص الشمس.

وأشار عودة، إلى أن عرض المنطقة التى سيرى فيها الكسوف الكلى ستبلغ 155.1 كيلو متر مربع ، موضحا أنه يمكن رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى جنوب وشرق آسيا وشمال وغرب استراليا والمحيط الهادى والمحيط الهندى.

وأوضح عودة، أن الكسوف منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الكلى سيستغرق 5 ساعات وخمسة عشر دقيقة تقريبا، مؤكدا أنه لا يمكن رؤية الكسوف فى ولا فى أى دولة من الدول العربية الشقيقة، وذلك لحدوثه نهارًا .


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