صور| جامعة سوهاج تمنح كارت ذهبي لذوي شهداء المحافظة‎

أعلن د. نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن منح كارت ذهبي بعنوان “حق الشهيد” للرعاية الصحية والتعليمية، لآسر الشهداء من ابناء محافظة سوهاج الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس الجامعة ‘‘ أننا نحتفل غدًا 9 مارس بيوم الشهيد، وتلك الخطوة بمثابة أقل ما نستطيع أن نقدمه لذوي الابطال الذين لم يبخلوا بدمائهم الطاهرة لحماية الدولة المصرية.’’

وأشار «نور الدين» أن اجتماع مجلس جامعة سوهاج خلال الشهر الجاري سوف يأخذ قرارًا في هذا الإتجاه، ليتم تطبيقه من بداية شهر إبريل القادم، بعد مخاطبة الجهات المعنية للحصول على بيانات دقيقة لشهداء الوطن من ابناء المحافظة.

يذكر أن فكرة الكارت الذهبي الذي يحمل عنوان “حق الشهيد” لتقديم المساعدة والرعاية الصحية والتعليمية للأقارب من الدرجة الأولى لشهداء المحافظة، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة مثل “المصروفات، السكن بالمدينة، الكتب الدراسية، إلخ”. وكذلك الاستفادة من الخدمات الصحية عن طريق “المستشفي الجامعي، الإدارة الطبية من حيث مجانية الكشف والعلاج”.

كان د. نبيل قد عقد اجتماعا اليوم مع الأطراف المعنية بالإدارة المركزية لمناقشة جوانب هذا الموضوع لعرضه على مجلس الجامعة القادم خلال الشهر الجاري.