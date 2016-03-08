محافظ المنيا ترخيص كشك لسيدة مريضة ويوجه بتوفير سكن لزوجة شهيد

عقد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، بحضور العميد مصطفي عبد الرحيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين.

استمع المحافظ لمطالب العديد من الحالات، وبحث عددًا من هذه الشكاوي مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

> وافق المحافظ خلال اللقاء على استثناء أحد الطلاب من متحدي الإعاقة للالتحاق بإحدى المدارس، كما وجه بدراسة توفير سكن لزوجة شهيد بملوي، ووافق أيضًا على منح سيدة مريضة بفيروس “سى” ترخيص لمدة سنة لكشك خاص بها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لمشاكل المواطنين، وكلف رئيس مدينة ابوقرقاص بتوفير وظيفة لأحد الشباب بشركة السكر، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تسعى لتلبية مطالب المواطنين والعمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ووجه المحافظ بدراسة شكوى أحد المواطنين من تأخر المعاش التأميني لوالده، وكلف الوحدة المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة لصبة خراسانية بالشارع العام تسببت في تضرر مواطنين بقرية بردنوها وسرعة دق الآبار بإحدى العزب بقرية طوخ الخيل.