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بالصور.. النيابة لقاضى التخابر مع قطر: لا يجب تعطيل الجلسات بسبب مرض محامى المتهم

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بالصور.. النيابة لقاضى التخابر مع قطر: لا يجب تعطيل الجلسات بسبب مرض محامى المتهم بالصور.. النيابة لقاضى التخابر مع قطر: لا يجب تعطيل الجلسات بسبب مرض محامى المتهم
تواصل اليوم الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال ممثل النيابة تعقيبا على قول دفاع المتهم السادس "محمد الجندى": لايصح الاستناد إلى مرض محامى المتهم فى تعطيل سير الجلسات، و أن الأمانة تقتضى من المحامى أن يكلف ممثله السابق باستكمال مهمة الدفاع، ونحن نتطرق إلى مواضيع جانبية تتمثل فى مرض الدفاع، ومدى حاجته للعلاج، فهذه أمور جانبية لا تخص المحكمة"، والتمس ممثل النيابة من المحكمة أن تلتفت عن طلب الدفاع، و أن توجه الدفاع إلى الاضطلاع بمهمته ليس فى الدفاع عن موكله ولكن فى حسن سير العدالة".

وقال المحامى "محمد الجندى" إنه أجرى فحوصات، وأن الطبيب أكد له أنه سيجرى فحوصات يوم الخميس، ويوم السبت سيقرر إجراء عملية أم سيكتفى بالعلاج، فقاطعه القاضى قائلا "وإذا تم إجراء عملية ماذا سيكون؟"، فأجاب "أتمنى من الله عدم إجراء عملية".

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

محاكمة محمد مرسى (1)

محاكمة محمد مرسى (2)

محاكمة محمد مرسى (3)

محاكمة محمد مرسى (4)

محاكمة محمد مرسى (5)

محاكمة محمد مرسى (6)

محاكمة محمد مرسى (7)

محاكمة محمد مرسى (8)

محاكمة محمد مرسى (9)

محاكمة محمد مرسى (10)

محاكمة محمد مرسى (11)

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