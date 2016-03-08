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بالصور.. تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لـ10 مارس للمرافعة

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بالصور.. تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لـ10 مارس للمرافعة بالصور.. تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لـ10 مارس للمرافعة
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 10 مارس لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت"، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

محاكمة محمد مرسى (1)

محاكمة محمد مرسى (2)

محاكمة محمد مرسى (3)

محاكمة محمد مرسى (4)

محاكمة محمد مرسى (5)

محاكمة محمد مرسى (6)

محاكمة محمد مرسى (7)

محاكمة محمد مرسى (8)

محاكمة محمد مرسى (9)

محاكمة محمد مرسى (10)

محاكمة محمد مرسى (11)

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