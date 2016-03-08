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بالأسماء.. 12 مرشحا على مقعد عكاشة فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح

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بالأسماء.. 12 مرشحا على مقعد عكاشة فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح بالأسماء.. 12 مرشحا على مقعد عكاشة فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح
أغلقت اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، أبوابها، منذ قليل، فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب، عن دائرة طلخا ونبروه، عقب إسقاط عضوية أحد أعضائها الثلاثة، توفيق عكاشة.
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (1)
>وقال المستشار ضياء عامررئيس محكمة الاستئناف، وعضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إنه تقدم للانتخابات اليوم 12 مرشحا، وتم قبول أوراق ترشحهم، واستلامها وفقا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات من شروط وأوراق مطلوبة.
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (2)
>وأضاف عامر: "تقدم اليوم بطلبات الترشح، جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز الأسد، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم6 رمز التمساح.
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (3)
>وتابع رئيس محكمة الاستئناف: "كما تقدم بأوراق ترشحه، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، والدكتور محمد صالح رقم 8 عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد الله عبد العزيز رقم 9 رمز المنبه، وأحمد محمد سعد رقم 10 رمز بندقية الصيد، والمتولى منصور السعيد رقم 11، والسيد العشماوى أبو الفضل رقم 12".
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (4)
>وأوضح "عامر" أن اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، مستمرة فى استلام طلبات الترشح لمدة 12 يومًا حتى 19 مارس الجارى.
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (5)
>يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه سفير إسرائيل بالقاهرة، واتهموه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائز بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.
>اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (6)

اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (7)

اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (8)

اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية (9)

موظفو "عكاشة" يخرقون قانون التظاهر أمام البرلمان ويطالبون بـ"حله".. "أسامة شرشر" يجدد مطلبه بعرض نائب التطبيع على طبيب نفسى.. ويصف الوقفة بـ"الشذوذ السياسى".. ونواب يطالبون الداخلية بتطبيق القانون
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