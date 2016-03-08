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جامعة سوهاج تمنح كارت "حق الشهيد" الذهبى لأهالى الشهداء

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جامعة سوهاج تمنح كارت "حق الشهيد" الذهبى لأهالى الشهداء جامعة سوهاج تمنح كارت "حق الشهيد" الذهبى لأهالى الشهداء
أعلن د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج عن منح كارت ذهبى بعنوان "حق الشهيد" للرعاية الصحية والتعليمية، لأسر الشهداء من أبناء محافظة سوهاج الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فى الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية اليوم: نحتفل غدا 9 مارس بيوم الشهيد، وتلك الخطوة أقل ما يجب تقديمه لذوى الأبطال الذين لم يبخلوا بدمائهم الطاهرة لحماية الدولة المصرية.

وأشار نور الدين إلى أن اجتماع مجلس جامعة سوهاج خلال الشهر الجارى سوف يأخذ قرارا فى هذا الاتجاه، ليتم تطبيقه منذ بداية شهر أبريل القادم، بعد مخاطبة الجهات المعنية للحصول على بيانات دقيقة لشهداء الوطن من أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن فكرة الكارت الذهبى الذى يحمل عنوان "حق الشهيد" لتقديم المساعدة والرعاية الصحية والتعليمية للأقارب من الدرجة الأولى لشهداء المحافظة، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة مثل " المصروفات، السكن بالمدينة، الكتب الدراسية، .... "، وكذلك الاستفاده من الخدمات الصحية عن طريق " المستشفي الجامعي، الادارة الطبية من حيث مجانية الكشف والعلاج ".

كان د. نبيل قد عقد اجتماعا اليوم مع الأطراف المعنية بالإدارة المركزية لمناقشة جوانب هذا الموضوع لعرضه علي مجلس الجامعة القادم خلال الشهر الجاري.

رئيس جامعة سوهاج (1)

رئيس جامعة سوهاج (2)

رئيس جامعة سوهاج (3)

رئيس جامعة سوهاج (4)


>- بالفيديو والصور.. تدشين مبادرة الرئيس للمعرفة بجامعة سوهاج بمسيرة طلابية

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