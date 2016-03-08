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الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير بحيرة إدكو بـ16 مليون جنيه

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الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير بحيرة إدكو بـ16 مليون جنيه الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير بحيرة إدكو بـ16 مليون جنيه
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال تطوير وتكريك بحيرة إدكو على مساحة 158 فدان بتكلفة 16 مليون جنيه، لرفع وإزالة الهيش والحشائش وتعميق المياه من 70 سنتمتر إلى عمق يتراوح من 150 ـ 200 سنتمتر مما يساهم فى زيادة مساحة الصيد الحر بالبحيرة وزيادة إنتاجية الأسماك.

وفى هذا السياق، عقدت المهندسة نادية عبده نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير وتكريك وتطهير بحيرة ادكو بحضور ممثلى شركة المقاولون العرب المنفذة للأعمال ومديرى إدارتى التخطيط والمتابعة والتعاون والتنمية الزراعية بالمحافظة للإعداد للمرحلة الثالثة من أعمال تطوير البحيرة.

وتشمل هذه المرحلة الجزء المواجهة لبوغاز البحيرة بمنطقة المعدية والمقرر البدء فيها اعتبارا من يوليو المقبل على مساحة 1200 فدان.


>تفاصيل قرار القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإزالة مزارع سمكية لمواجهة تهريب الزريعة ببحيرة إدكو.. المحكمة: عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه.. نناشد المشرع بتعديل عاجل للعقوبة وجعل الحبس وجوبيا
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مصر 365

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