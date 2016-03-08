نائب بسيدى جابر: بحثنا مع رئيس الوزراء الموقف الاقتصادى

قال حسنى حافظ، النائب البرلمانى عن دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، إن اللقاء الذى جمع اليوم بين عدد من نواب الإسكندرية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان يتسم بالشفافية والصراحة، وتناول ملفات الأمن القومى المصرى والموقف الاقتصادى، واستهداف الأمن الداخلى من خلال العمليات الإرهابية بمناطق شمال سيناء والمنطقة الغربية بما ينعكس سلبا على الحالة الاقتصادية للبلاد، والأمن الخارجى الملتهب فى بعض البلاد المجاورة مثل سوريا واليمن.

وأضاف حسنى حافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن رئيس الوزراء استعرض التحديات التى تواجهها الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة نحو 864 مليار جنيه، منها 244 مليار جنيه ديون على الموازنة، و218 مليار جنيه أجور ورواتب، و230 مليار جنيه تخصص لدعم السلع وملفات خدمات، والمتبقى من المواظنة 164 مليار جنيه بما لا تكفى احتياجات مصر.

وأشار "حافظ " إلى أن رئيس الوزراء شدد على تطوير البنية الإساسية والاهتمام بملفات الخدمات، وأوضح أن الأزمة تفاقمت من خلال تراكم المشكلات على مدار السنوات الماضية وعدم طرح حلول جذرية لكنها مسكنات والاستمرار فى الاقتراض بما ساهم فى رفع الدين الداخلى على مصر، حتى وصلت نسبة العجز إلى 11.5%، ووصلت نسبة البطالة إلى 12.7%، وتراجعت معدلات النمو إلى 4.2%، وشدد على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، كما شدد رئيس الوزراء على التعامل مع المؤشرات الاقتصادية بقرارات حازمة، وزيادة موارد الدولة من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، مع توفير من المناخ الملائم أهمها الاستقرار السياسى والبيروقراطية.

وأشار نائب دائرة سيدى جابر إلى أن رئيس الوزراء شدد أيضا على ضرورة عودة النشاط السياحى الذى يؤثر على 70 صناعة، بالإضافة إلى تأثيره على فى الدخل الأجنى، خاصة فى ظل استهداف مصر بالتلاعب فى سوق تحويلات الأوراق النقدية من الخارج، كما شدد على ضرورة ترشيد الاستيراد وتنشيط التصدير، وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة، ووضع معايير وضوابط بأسعار استرشادية.

وحول سد النهضة قال "حافظ " إن رئيس الوزراء أكد أن سد النهضة سيؤثر على المياه بشكل مؤقت وهناك اتجاة لطرق الرى الحديث لمواجهة الأزمة، وأن الدولة نجحت فى زيادة الأراضى الزراعية إلى 12 مليون فدان، ووعد رئيس الورزاء بطرح 750 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعى، ودراسة الشراكة مع القطاع الخاص فى فرص التعليم.

من جانبه استعرض حسنى حافظ نائب دائرة سيدى جابر، مشكلات القطاع الصحى، من حيث سوء حال الخدمات بالمستشفيات الحكومية، والنقص الحاد فى غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال، وطالب بنقل تبعية مستشفيات برج العرب الجامعى وسموحة للطوارئ وسموحة للأطفال من جامعة الإسكندرية إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك نحو 420 سرير معطلة لا يتم استغلالها، كما طالب أيضا بإحالة تبعية مستشفيات المؤسسة العلاجية إلى وزارة الصحة للاستفادة من القوى البشرية للأطباء والتمريض التابعين إلى وزارة الصحة.

طما طرح النائب حسنى حافظ قضايا تطوير حديقة الحيوان بالإسكندرية بمساحة 176 فدانا، وحدائق أنطودنيادس وإقامة مشروعات استثمارية، والغابة الترفيهية بمساحة 76 فدانا واستغلالها.

وطالب بتطوير منطقة مطار النزهة والحضرة، والوكالة وإزالة التعديات على شواطئ الإسكندرية وتوفير شواطئ مجانية خلال موسم الصيف القادم، وقام بطرح إقامة مشروع قومى لإنشاء متحف للآثار الغارقة وسياحة الغطس لتنشيط السياحة الداخلية بالإسكندرية.

- رئيس الوزراء فى لقاء نواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر.. وخطط عاجلة لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب لتعمل بطاقة أكبر خلال 3 أشهر.. والانتهاء من مسودة قانون الإدارة المحلية منتصف العام الجارى