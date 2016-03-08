محافظ المنيا يوافق على ترخيص "كشك" لسيدة مريضة ويوجه بتوفير سكن لزوجة شهيد

عقد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعى بالمواطنين، بحضور العميد مصطفى عبد الرحيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين.

استمع المحافظ لمطالب العديد من الحالات، وبحث عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتمت إحالة بعضها إلى جهات الاختصاص.

ووافق المحافظ، خلال اللقاء، على استثناء أحد الطلاب من متحدى الإعاقة للالتحاق بإحدى المدارس، كما وجه بدراسة توفير سكن لزوجة شهيد بملوى، ووافق أيضا على منح سيدة مريضة بـ"فيروس سى" ترخيص كشك لمدة سنة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لمشاكل المواطنين، وكلف رئيس مدينة أبو قرقاص بتوفير وظيفة لأحد الشباب بشركة السكر، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تسعى لتلبية مطالب المواطنين والعمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ووجه المحافظ بدراسة شكوى أحد المواطنين من تأخر المعاش التأمينى لوالده، وكلف الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات الإزالة لـ"صبة خرسانية" بالشارع العام تسببت فى تضرر مواطنين بقرية بردنوها، وسرعة دق الآبار بإحدى العزب فى قرية طوخ الخيل.

محافظ المنيا يكرم السكرتير العام المساعد لانتهاء مدة خدمته

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