محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير الغابة بحي ثان

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاشراف والمتابعة الميدانية على ما يجرى تنفيذه حاليا من أعمال الحملة المكبرة التى تتم بالتعاون فيما بين عمال الأحياء الثلاثة ومجلس المدينة وباستخدام عدد كبير من اللوادر والآليات والمعدات من أجل العمل على رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات.

الخضراء ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة بالاضافة الى اعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الانارة من أجل استعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا ورئة لشعب الاسماعيلية وخلال متابعة المحافظ ومرافقيه لتنفيذ أعمال الحملة.

وأكد المحافظ على أن هناك خطة تنفيذية تتضمن اعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفائتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحًا لشعب ومواطني الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وجهاز التعمير وأنه جاري حاليًا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة وصيانتها بالكامل.

وتفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه بالمنطقة من أعمال انشاء كورنيش وممشى بالمنطقة لخدمة المواطنيين.