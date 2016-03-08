أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رجل يقتل زوجته وطفليه في ظروف غامضة بالإسماعيلية

Google+ Print
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دون سبب معروف، قتل رجل زوجته وطفليه مساء السبت الماضي، حيث تلقى اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد جميل، رئيس مباحث “قسم ثان” الإسماعيلية يفيد وفاة سيدة في الثلاثينيات من عمرها شنقًا على يد زوجها وطفلين على يد أبيهما.

وقالت مصادر أمنية إن الزوج ذبح أبناءه، أحدهما طفل 4 سنوات والآخر عامان ونصف وفر هاربًا تاركًا المنزل، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم.

وأمرت “نيابة ثان” الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد النحاس، أمس الإثنين بحبس ضياء عبد الراضي، قاتل زوجته وطفليه ذبحًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

44881e68-88ba-4dc9-9a07-538e1caa8aa6 726db163-2438-4579-9216-c3f928f39b2f 2754a2d4-83ba-4f69-8962-be6c8c827049

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا