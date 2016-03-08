رجل يقتل زوجته وطفليه في ظروف غامضة بالإسماعيلية

دون سبب معروف، قتل رجل زوجته وطفليه مساء السبت الماضي، حيث تلقى اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد جميل، رئيس مباحث “قسم ثان” الإسماعيلية يفيد وفاة سيدة في الثلاثينيات من عمرها شنقًا على يد زوجها وطفلين على يد أبيهما.

وقالت مصادر أمنية إن الزوج ذبح أبناءه، أحدهما طفل 4 سنوات والآخر عامان ونصف وفر هاربًا تاركًا المنزل، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم.

وأمرت “نيابة ثان” الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد النحاس، أمس الإثنين بحبس ضياء عبد الراضي، قاتل زوجته وطفليه ذبحًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.