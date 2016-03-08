بالصور.. صدقي صبحي يلتقي رجال قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من أسر الشهداء



> أكد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وقواتها المسلحة جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط وضباط الصف وجنود حرس الحدود .

> وأشاد القائد العام، بحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” بالدور البطولي لرجال حرس الحدود الذين يواصلون الليل بالنهار ويؤدون مهامهم على كافة الاتجاهات، ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسؤولية التي يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات ، مقدماً التحية لشهداء القوات المسلحة من رجال حرس الحدود الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب ، مؤكداً أن قوات حرس الحدود أحد دروع القوات المسلحة الحامية لأمن مصر القومىي.

> وأضاف البيان، أن وزير الدفاع أدار حواراً مع عدد من القادة والضباط استعرض خلاله ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات وانعكاساتها على الأمن القومي والتي تفرض المزيد من التحديات على القوات المسلحة بكافة أفرعها ووحداتها ، وما يتطلبه ذلك من يقظة وجاهزية دائمة وابتكار المزيد من الأساليب والأفكار الجديدة للتصدى للعناصر الإرهابية والمهربين والمتاجرين بأقوات المواطنين براً وبحراً .

> وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وحدات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية والإهتمام بالفرد المقاتل إداريا ومعيشياً ومعنوياً خاصة فى المناطق النائية ، وتوفير كافة الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ومنع أعمال التسلل والتهريب للأسلحة والمواد المخدرة التى تهدد أمن المجتمع وتدمر شبابه.

> وقام القائد العام بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى قوات حرس الحدود ، وتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها ، ونجاحهم فى ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود .

> حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .