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أهالي 6 قري نوبية يتقدمون ببلاغ ضد رئيس الوزراء بسبب انهيار جسر محطة صرف

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غرق أراضي القرى بمياه الصرف الصحي

غرق أراضي القرى بمياه الصرف الصحي

تقدم اليوم الثلاثاء، أهالي 6 قرى نوبية بمركز دراو محافظة أسوان ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات لأسوان ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته وشخصه ومحافظ أسوان بصفته وشخصه ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصي بأسوان بصفته وشخصه.

قدم أهالي قرى “بلانة وأدندان وقسطل وتوماس وعافية وأبو سمبل وتوشكى”، البلاغ بسبب انهيار جسر أحد أحواض محطة الصرف الصحي بقرية بلانة، مما أدى إلى غرق مساحة 3 كيلو متر من القرى النوبية بمياه الصرف الصحي ووصول مياه الصرف إلى نهر النيل. وذكر الأهالي في بلاغهم أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال عامين، مما يؤكد عدم محاسبة أحد من المسؤلين. ويطالب الأهالي فس بلاغهم بالتحقيق مع المسؤلين الثلاثة بصفاتهم وأشخاصهم ومحاسبة المتسبب عن هذه الكارثة.

بلاغ الأهالي

بلاغ الأهالي

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