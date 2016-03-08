حاكم دبى: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة يرسخها تبادل تجارى وتوافق سياسى"

التقى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب الرئيس الأمريكى لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية والتنموية والأمنية فى المنطقة.

وقال حاكم دبى فى تدوينه له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "علاقاتنا مع الولايات المتحدة يرسخها تبادل تجارى هو الأكبر فى المنطقة وتوافق سياسى حول أغلب القضايا وتعاملات على المستوى الشعبى فى تزايد مستمر".

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