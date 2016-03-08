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الأمم المتحدة: محادثات السلام بشأن سوريا تبدأ 14 مارس الجارى فى جنيف

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الأمم المتحدة: محادثات السلام بشأن سوريا تبدأ 14 مارس الجارى فى جنيف الأمم المتحدة: محادثات السلام بشأن سوريا تبدأ 14 مارس الجارى فى جنيف

>أعلنت المتحدثة باسم المبعوث الدولى الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا أن جولة جديدة من المحادثات التى تهدف إلى أنهاء الحرب فى سوريا ستبدأ فى جنيف فى موعد اقصاه 14 مارس.

وكان دى ميستورا قال أن الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا ستبدأ رسميا الأربعاء، إلا أنه من غير المرجح أن تبدأ بجدية فورا.

وأكدت المتحدثة باسمه جيسى شاهين خطط دى ميستورا لاستئناف المحادثات "ابتداء من بعد ظهر التاسع من مارس"، وقالت إن دى ميستورا وفريقه "مستعدون لاستقبال جميع المشاركين ابتداء من اليوم وسيجرون اجتماعات تحضيرية قبل المناقشات الجوهرية".

إلا أنها قالت أن هذا الأسبوع "صعب جدا من الناحية اللوجستية" بسبب اقامة معرض سيارات كبير فى جنيف ما أدى إلى ازدحام فنادق المدينة، فيما سيصل المشاركون فى المحادثات فى مواعيد مختلفة، ولكن "المفوض سيبدأ اجتماعات جوهرية مع المتواجدين فى جنيف فى موعد اقصاه 14 مارس" بحسب المتحدثة.
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