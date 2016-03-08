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انجراف للتربة فى المغرب يوقع خمسة قتلى وثلاثة جرحى

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انجراف للتربة فى المغرب يوقع خمسة قتلى وثلاثة جرحى انجراف للتربة فى المغرب يوقع خمسة قتلى وثلاثة جرحى

> لقى خمسة مغاربة مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة الثلاثاء جراء انجراف للتربة فى قرية باب برد الجبلية، حسب ما أفاد مصدر مسؤول فى إقليم شفشاون شمال البلاد حيث تقع القرية.

وقال مصدر مسؤول فى محافظة إقليم شفشاون فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية ظهر الثلاثاء إن انجراف التربة وقع حين "كان الضحايا يقومون بأشغال الحفر بشكل عشوائى ودون الاعتماد على معطيات تقنية وجيولوجية وعملية لتوسعة وصيانة خزان لمياه الأمطار يصل عمقه إلى حوالى 10 أمتار وعرضه نحو 20 مترا".

وبحسب المصدر نفسه فقد "لقى صاحب الورشة مصرعه فى الحادث إضافة إلى أربعة عمال كانوا مكلفين بعملية الحفر"، وحسب وكالة الأنباء الرسمية "انتقلت عناصر الوقاية المدنية وممثلو السلطة المحلية إلى المكان، حيث تم فتح تحقيق ميدانى فى الواقعة تحت إشراف النيابة العامة".
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