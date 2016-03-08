أخبار اليمن اليوم.. مقتل 21 من مليشيا الحوثى وصالح فى تعز

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن، قتل 21 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح، وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن مع قوات الجيش والمقاومة، وقصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع هذه الميليشيات.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 3 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 11 آخرون، فيما قتل مدنيان وأصيب اثنان فى القصف العشوائى للمليشيات الحوثية على الأحياء السكنية.

وأوضحت مصادر المقاومة أن طائرات التحالف قصفت عدة مواقع للمليشيات فى مقر معسكر المخا الساحلية على البحر الأحمر التابع للواء 35 مدرع ، كما قصفت تجمعا لهم فى يختل بالمخا غربى تعز ومواقع لهم فى صالة شرقى المدينة.

ومن ضمن اخبار اليمن اليوم، أفادت مصادر عسكرية يمنية الثلاثاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين باليمن المدعومين بقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح من جهة وقوات الشرعية من جهة أخرى فى بلدة "نهم" شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت المصادر- فى تصريحات خاصة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"- أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع عشرات القتلى فى صفوف الطرفين.

وأضافت المصادر أن هناك اشتباكات عنيفة دارت بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثى وصالح فى ثعبات وحى الزهراء شرقى مدينة تعز، ووادى عيسى غربى المدينة على إثر هجوم للميليشيات، فى محاولات متكررة لاختراق مواقع القوات الشرعية. ومن جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع الحوثيين فى مقر معسكر قطاع المخا التابع للواء 35، كما استهدفت معاقل فى يختل بمدينة المخا الساحلية غربى تعز، كما قصفت تجمعات فى منطقة صالة شرقى المدينة.

مقتل العشرات فى اشتباكات ببلدة "نهم" شرقى العاصمة صنعاء