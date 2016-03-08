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أخبار السعودية اليوم.. الرياض تستنكر الاعتداء الإرهابى على مدينة قردان التونسية

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أخبار السعودية اليوم.. الرياض تستنكر الاعتداء الإرهابى على مدينة قردان التونسية أخبار السعودية اليوم.. الرياض تستنكر الاعتداء الإرهابى على مدينة قردان التونسية
ركزت أخبار اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابى الذى استهدف، فجر أمس الاثنين، منشآت عسكرية ومدنية بمدينة بن قردان التونسية، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين.

وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية تضامن المملكة التام مع تونس فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها، وتأييدها كافة الإجراءات التى تتخذها لضمان أمنها واستقرارها. وأختتم المصدر تصريحه بتقديم تعازى المملكة لأسر الضحايا ولجمهورية تونس حكومة وشعبا.

ومن أخبار السعودية اليوم، طالب الاتحاد العام للمصريين فى الخارج "فرع المملكة العربية السعودية" بأن ترعى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المبادرة التى تم طرحها بتأسيس شركة مساهمة خاصة بالمصريين العاملين فى الخارج، يبلغ رأسمالها نحو 100 مليون دولار، دعماً للاقتصاد المصرى.

وأعربت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد فى بيان لها عن ترحيبها بتلك المبادرة، مؤكدة على دعمها خاصة وأن الهدف الرئيسى من تأسيس الشركة هو دعم الاقتصاد المصرى من جانب أبناء العاملين فى الخارج، وذلك من خلال تنفيذ بعض المشاريع التعليمية التى تنهض بالتعليم باعتباره قاطرة الأمم بالإضافة إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة يعمل بها أشهر الأطباء المصريين العاملين بالخارج مساندة منهم لأبناء الوطن.
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