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أخبار سوريا اليوم..19 قتيلا فى غارة على سوق للمحروقات بإدلب

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أخبار سوريا اليوم..19 قتيلا فى غارة على سوق للمحروقات بإدلب أخبار سوريا اليوم..19 قتيلا فى غارة على سوق للمحروقات بإدلب
ركزت أخبار سوريا اليوم على الغارة الجوية على سوق للمحروقات فى بلدة أبو الضهور بإدلب فى سوريا حيث ارتفاع حصيلة ضحاياها إلى 19 قتيلا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تعاون الأمريكية مع الهاكرز لاستعادة سوريا والعراق من يد داعش.

أخبار سوريا اليوم


>قالت مصادر أمنية تركية إن الجيش التركى رد بإطلاق النار باتجاه سوريا بعد مقتل شخص وإصابة آخر فى قصف عبر الحدود اليوم الثلاثاء.

وقال تلفزيون (إن.تى.فى) إن المنطقة التى انطلق منها القصف القادم من الجانب السورى تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وسقطت القذائف بجوار مدرسة ثانوية فى بلدة كلس التركية.

أخبار سوريا اليوم


>وأفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بسقوط قتيل وإصابة آخرين فى إطلاق قذائف من سوريا باتجاه تركيا. وعلى جانب آخر، أعلن مكتب محافظ "بينغول" فرض 18 منطقة أمنية خاصة فى ثمان بلدات تابعة للمدينة الواقعة بجنوب شرقى تركيا حتى الأول من سبتمبر القادم على إثر تصاعد أنشطة أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية التى بدأت تؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

كما وضع كبار المسئولين من حكومة الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية خطط من أجل شن حرب إلكترونية لمكافحة التهديد المتزايد للدولة الإسلامية "داعش"، وفى الأسابيع الأخيرة، ناقشت أجهزة الاستخبارات الأميركية كيف يمكن تجنيد القراصنة والهاكرز بهدف مساعدة القوات المحلية على استعادة المدن الرئيسية فى سوريا والعراق من الجماعة الإرهابية، وهذا يأتى بعد إثبات قدرة الهاكرز فى تقديم مساعدات عسكرية بالغة الأهمية، فالولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تكتيكات الإنترنت بكفاءة خلال الحرب منذ غزو العراق فى عام 2003، وساعدها فى الأمر فريق US Cyber Command الذى تم إنشاؤه فى عام 2009.

فيما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- الذى يتخذ من لندن مقرا له- ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية على سوق للمحروقات فى بلدة أبو الضهور بإدلب فى سوريا إلى 19 قتيلا.

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