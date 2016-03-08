بالصور.. رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تُقبل على إصدار أية قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير شبكة أمان إجتماعى حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة. وأضاف أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع اعضاء محلس النواب عن محافظة الاسكندرية و الذى حضره وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أمن مصر القومى خط أحمر، مشددأً على أن التحديات التى تواجهنا داخلياً وخارجياً تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكداً أن مصر لديها كل المقومات للنجاح.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموقف الإقتصادى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الإقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التى تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضى وجذب الإستثمارات وتنشيط القطاع السياحى والذى يواجه ظروفاً صعبة منذ أكتوبر الماضى فى هذا البلد، موضحاً أن السياحة ستعود حتماً فأهميتها فى أنها تحرك 70 صناعة خلفها.

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