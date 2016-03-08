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"المركزى" يلغى الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد (تحديث)

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"المركزى" يلغى الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد (تحديث) "المركزى" يلغى الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد (تحديث)
قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.

كان البنك المركزى المصرى قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية والأساسية والتموينية والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

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مصر 365