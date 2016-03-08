مصدر أمنى: لا علاقة لرئيس الأركان بمتهمى "اغتيال هشام بركات"

نفى مصدر أمنى فى وزارة الداخلية ما تردد على المواقع الإخبارية حول ارتباط أحمد جمال حجازى، أحد عناصر الخلية الإرهابية المتهمة باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بالفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان الإرهابية وراء نشر هذه الشائعات مستغلة تشابه الاسم، وذلك بهدف إسقاط الدولة بالتشكيك فى نزاهة القوات المسلحة وبالتالى زعزعة الأمن الداخلي.

وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار مجرد زوبعة فى فنجان لن تهز الشعب المصرى الذى يثق فى قياداته، مضيفا أنه إذا ثبت تورط أى شخص فى أى قضية فساد فسيتم تنفيذ القانون عليه فورًا.

وأضاف أنه لا يعيب أحد من المسئولين وجود عنصر فاسد فى عائلته خاصة وأنه هو من يقدمه للعدالة بنفسه، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع.

الإخوان تهاجم الداخلية والإعلام بعد انكشاف تورطها فى اغتيال النائب العام

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