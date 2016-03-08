بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ السفينة البنمية الجانحة فى القناة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس نجاح هيئة قناة السويس بإمكانياتها الذاتية فى إنقاذ تعويم وقطر سفينة الصب البنمية NEW KATERINA وإرسائها بأمان فى تفريعة البلاح الغربية وقام رجال هيئة قناة السويس بهذا العمل العظيم باستخدام إمكانيات الهيئة ودون الاستعانة بخبرات أجنبية رغم ضخامة السفينة وحجم العطب الذى نجم عن فقدان التوجيه.

وأشرف الفريق مميش بنفسه على جميع تفاصيل عملية الإنقاذ بدءاً من عملية تخفيف الشحنة باستخدام الونش العملاق (وطنية 1) و6 حاملات أتربة تابعة لهيئة قناة السويس حتى تعويمها وسحبها إلى المنطقة المخصصة للرباط ولإتمام نقل كامل الشحنة فى سفينة صب يجرى توفيرها بمعرفة الشركة مالكة السفينة.

وشارك فى عملية الإنقاذ 6 قاطرات تابعة للهيئة على رأسها أكبر وأقوى قاطرات الهيئة (عزت عادل) ومعها شقيقتها القاطرة (بركة) والقاطرات (مساعد 1) و(مساعد 2) و(مساعد 5) و(مصاحب 4).

بدأت عملية التعويم والقطر ظهر أمس الاثنين من الكيلومتر 69 ترقيم قناة، وتم سحبها من الخلف لمسافة 11 كيلو مترا، حتى وصولها للكيلو متر 58 ترقيم قناة، وتم الانتهاء من العملية.

فيديو لعملية الإنقاذ

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