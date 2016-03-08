استشارى قلب: أغلب وفيات مرضى السكر ناتجة عن أزمات قلبية أو جلطات المخ

أثبتت الدراسات أن هناك ارتباطا وثيقا بين مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية.. ويقول الدكتور عادل الاتربى - أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب - إن وفيات مرضى السكر معظمها ناتج عن أزمات قلبية أو جلطات المخ، لذا يجب زيادة وعى أطباء القلب والأوعية الدموية بالطرق والعلاجات الحديثة لعلاج السكر.

وأشار الدكتور عادل الاتربى إلى أن المخاوف التى تواجه استشارى القلب الذى يعالج مريضا يعانى من القلب والسكر معا الهبوط الحاد للسكر، والذى قد يؤدى إلى غيبوبة السكر أو الوفاة المفاجئة، ومنها أيضا احتمالية احتياج المريض إلى الحقن اليومى بالإنسولين، وذلك نتيجة لضعف البنكرياس فى إفراز الإنسولين.

وأكد أنه من ضمن المخاوف أيضا عدم معرفة طبيب القلب بمدى تأثير أدوية علاج السكر على مريض القلب، مشيرا إلى أن هناك أنواعا حديثة من الأدوية تتميز بفعاليتها وفى نفس الوقت عدم حدوث أى هبوط مفاجئ للسكر، وتقلل من احتمالية احتياج المريض للإنسولين بنسبة 30%.

وقال الاتربى: "أثبتت دراسة حديثة أن الأدوية التى تحتوى على مثبطات DPP4 آمنة على القلب، ولا تسبب أى مضاعفات على مريض السكر الذى يعانى من أمراض القلب، لذا أوصت الدراسة بضرورة زيادة وعى أطباء القلب، بهذه النوعية الجديدة من الأدوية، والتى تجعل علاج السكر لمريض القلب أكثر أمانا وسهولة".

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