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وزير الرياضة يتعهد برفع الحجز عن أرصدة الزمالك

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وزير الرياضة يتعهد برفع الحجز عن أرصدة الزمالك وزير الرياضة يتعهد برفع الحجز عن أرصدة الزمالك

تعهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لرفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن.

ويأتي قرار خالد عبد العزيز للحفاظ على استقرار القلعة البيضاء، في ظل اقتراب الفريق من بدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل وزير الرياضة عصر اليوم الثلاثاء، بعض من قدامى الزمالك وأبرزهم أحمد رفعت ومحمود الخواجة وأحمد عبد الحليم وعمر النور وسمير محمد علي، بناءً على طلبهم لإنقاذ النادي الأبيض من الأزمة التي يمر بها نتيجة الحجز على أرصدته.

وكان ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق قد استصدر قرارا بالحجز على أرصدة الزمالك بسبب المديونات المتأخرة.

ووجد مرتضى منصور رئيس النادي، صعوبة في دفع مصاريف سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون لخوض مباراة دور الـ 32 بسبب ذلك.

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