أسوان يخطو نحو الأمان بالفوز على المحلة

خطا نادي أسوان خطوة نحو البقاء في الدوري الممتاز، الذي صعد له مطلع هذا الموسم، بالفوز على غزل المحلة الصاعد أيضا هذا الموسم، ضمن الجولة الـ21 للبطولة.

وسجل أحمد عبد العزيز هدفا لفريق المدينة الجنوبية في الدقيقة 47 ضمن بهم 3 نقاط على ملعب مضيفه.

وتفوق أسوان في معظم أوقات المباراة رغم الضغط الكبير من غزل المحلة قبل نهاية المباراة.

وصعد فريق المدرب عماد النحاس للمركز الـ12 بـ25 نقطة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ16 – أول المراكز التي تهبط بأصحابها – بـ10 نقاط قبل 13 جولة من نهاية البطولة.

أما المحلة، فيظل في بحثه الطويل عن أول فوز في البطولة، ويبقى في المركز الـ17 بثمانية نقاط.