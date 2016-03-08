مركز بيو للأبحاث: نصف يهود إسرائيل يؤيدون طرد العرب من البلاد والضفة الغربية

كشف استطلاع رأي حديث أجراه مركز بيو للأبحاث ونشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن نصف الإسرائيليين اليهود، يؤيدون طرد العرب خارج البلاد، وترتفع النسبة إلى مستويات قياسية بين اليهود الأكثر تديناً مقارنة بباقي المستجوبين.

وكشف الاستطلاع الذي نُشر الثلاثاء، والذي امتد ليشمل الفترة بين أكتوبر 2014 ومايو 2015، أن اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن المستوطنات في الضفة الغربية، في صالح إسرائيل، في حين قال يعتقد معظم المشاركين في الاستطلاع أن”الله منح إسرائيل للشعب اليهودي”.

وعن طرد العرب من البلاد، ومن الضفة الغربية أيضاً، قال 48% من الإسرائليين اليهود، إنهم يؤيدون هذا الخيار، في حين عارضه 46% وقال 6% فقط إنهم لا يعرفون.

وبتوزيع الأجوبة على الانتماء الديني ارتفعت نسبة المؤيدين لطرد العرب إلى 71% بين اليهود المتدينين، في حين عارضه العلمانيون بنسبة 58% ما يعني أن أكثر من 40% منهم يؤيدون مثل هذه الفكرة.

وترتفع النسبة بين اليهود الشرقيين أكثر من الغربيين بـ56% مقابل 40%.

وبتوزيع الردود على انتماء العينة السياسي، قال الذين ينتمون إلى اليمين إنهم يدعون إلى طرد ونقل العرب خارج إسرائيل بنسبة 72%، في مقابل معارضة 87% من اليساريين.