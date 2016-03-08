اليوم بدء تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية في أسيوط

أعلن محمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، عن بدء تلقي طلبات الحج عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بدءً من اليوم 8 مارس وحتى 20 مارس الحالي.

وقال «فؤاد»، إنه تم تخصيص 370 فرصة حج لمحافظة أسيوط والتقديم سيكون بمقر الجمعيات الأهلية المسجل بها المتقدمين وتوزع الاستمارات مجانًا، حيث تم تسليمها للإدارات الاجتماعية بكافة مراكز المحافظة لتسليمها للجمعيات الأهلية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم توزيع الإعداد على المراكز الادارية طبقًا لتعداد السكان عن طريق القرعة التي سيتم إجرائها يوم 31 مارس 2016 بالديوان العام للإعلان عن الفائزين، موضحًا أنه يشترط في المتقدمين ألا يكون قد سبق له الحج خلال خمس سنوات ماضية لإتاحة الفرصة لغيره من المواطنين الراغبين في تأدية الفريضة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن تسجيل الأسماء وإجراء القرعة سيتم بشفافية دون تدخل أو محسوبية أو أي استثناء لأحد خاصة أنها تجرى عن طريق استخدام الحاسب الآلي، وذلك بعد تسجيل أسماء جميع المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة.